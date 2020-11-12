В Аджарии ожидается 40 тысяч тонн урожая цитрусовых

В Грузии заработает штаб по координации сбора урожая цитрусовых, организационные вопросы министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили обсудил со своим коллегой из Аджарии Георгием Сурманидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ждут урожая цитрусовых высокого качества. По прогнозам, урожай должен достигнуть около 40 тысяч тонн, из них 50% будет отправлено на экспорт.

«Мы рассмотрели все стратегические направления, однако основной темой был сбор урожая цитрусовых. Как и в прошлых годах, в этом году будет функционировать штаб, в котором мы совместно будем рабоать над сбором цитрусовых. Координированно произойдет сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартного мандарина с помощью электронной программы. Оранжевый ртвели (сбор урожая) и в этом году пройдет организованно», — заявил Давиташвили.

По словам министра сельского хозяйства Аджарии Георгия Сурманидзе, в 2020 году урожай цитрусовых не обильный, но качество продукта улучшилось. В регионе ожидают около семи тысяч тонн нестандартного мандарина, который примут около 30 предприятий.

Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, также мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.