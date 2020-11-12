В Грузии выявлено 3 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 358 пациентов
В Грузии выявлено 3 120 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За последние сутки в стране выздоровели еще 2 358 пациентов За 24 часа умерли 33 пациента.
В Грузии всего выявлен 69 681 случай коронавируса, из них 52 169 выздоровели, а 599 скончались.
В карантинном пространстве находятся 2 506 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 3311.
41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
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