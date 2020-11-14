Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса

Грузия рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма «Ковакс» (COVAX). Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.

По словам Гамкрелидзе, цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них COVAX перечислили уже 4 миллиона долларов.

«С этой платформой мы сотрудничаем уже два десятка лет. Какую вакцину закупит эта платформа, мы пока не знаем. Решение будет принято в зависимости от того, какая будет утверждена вакцина: немецкая, британская или американская», — заявил Гамкрелидзе.

Он уточнил, что предварительно препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.

Ожидается, что в первую очередь вакцину получат граждане Грузии, входящие в группу риска — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Согласно информации ВОЗ, предварительные заявки на участие в работе механизма COVAX представили 80 стран, планирующих обеспечивать себя вакцинами на условиях самофинансирования. Еще 92 страны с низким или средним уровнем дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам.