В Грузии выявлено 3 020 новых случаев коронавируса, 3 387 пациентов выздоровели

За сутки в Грузии выявлено 3020 новых случаев коронавируса, 3 387 пациентов выздоровели, скончались 34 пациента. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.

С начала пандемии в стране зафиксировано 79 678 случаев заражения коронавирусом, из которых 62 061 инфицированный выздоровели и 703 человека скончались.

В режиме карантина находятся 2 326 человек, в стационарах — 5 592, в ковид-гостиницах — 3 280.