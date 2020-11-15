В Грузии выявлено 3 020 новых случаев коронавируса, 3 387 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявлено 3020 новых случаев коронавируса, 3 387 пациентов выздоровели, скончались 34 пациента. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.
С начала пандемии в стране зафиксировано 79 678 случаев заражения коронавирусом, из которых 62 061 инфицированный выздоровели и 703 человека скончались.
В режиме карантина находятся 2 326 человек, в стационарах — 5 592, в ковид-гостиницах — 3 280.
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