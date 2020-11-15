В Грузии количество умерших от COVID-19 превысило 700 человек

За последние сутки в Грузии скончались 34 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По его словам, 18 человек скончались в клиниках Тбилиси, восемь – в Аджарии, шесть – в Имеретии, один – в Квемо-Картли и один – в Кахетии.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 703. Самому молодому пациенту, который скончался из-за осложнений COVID-19 в Грузии, было всего 15 лет.

Рекорд по числу смертей в стране зафиксировали 11 ноября. Тогда за сутки умерли 45 пациентов с COVID-19.

С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 79 678 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 62 061.

Сейчас активными остаются 16 888 случаев COVID-19. Из них состояние 735 пациентов тяжелое. 334 человека подключены к аппаратам ИВЛ.