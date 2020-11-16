В Грузии выявлено 3 157 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

За последние сутки в стране выздоровели еще 3 230 пациентов. За 24 часа умерли 30 пациентов.

В Грузии всего выявлено 82 835 случаев коронавируса, из них 65 291 выздоровел, а 733 скончались.

В режиме карантина находятся 2 735 лиц, в стационаре под наблюдением - 5 658 человек, количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах - 3 315.

41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.