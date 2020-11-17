ЦИК Грузии выделил 8,6 миллиона лари на второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии потратит на второй тур парламентских выборов 8,6 миллиона лари (более 2,6 миллиона долларов), говорится в постановлении на сайте "Законодательного вестника Грузии", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Второй тур мажоритарных выборов состоится в 17 округах 21 ноября.

В постановлении также расписано, на финансирование чего предназначены бюджетные деньги. Почти половина суммы – 4,6 миллиона лари (почти 1,4 миллиона долларов) предназначены на оплату труда, а 2,6 миллиона лари (790 тысяч долларов) – на закупку различных товаров и обслуживания.

Согласно законодательству Грузии, второй тур мажоритарных выборов, в котором участвуют два кандидата с лучшими результатами, назначается в том округе, где ни один из представленных кандидатов в первом туре не смог набрать более 50% голосов избирателей. Победителем по итогам второго тура считается тот кандидат, который наберет больше голосов.