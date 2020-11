National Geographic назвал Сванети одним из лучших туристических направлений в мире

National Geographic назвал грузинский регион Сванети одним из 25 лучших мест в мире в 2021 году, которые туристы должны посетить в постпандемический период. Информацию об этом распространяет Национальная администрация туризма Грузии, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Влиятельное туристическое издание называет лучшие туристические направления в ноябре каждого года.



По данным Национальной администрации туризма, в связи с пандемией лозунг конкурса этого года — «Мечтай сейчас, езжай позже» (Dream Now, Go Later).



Глобальные редакторы издания участвовали в отборе 25 лучших туристических направлений. Направления разделены на пять категорий: природа, приключения, культура, устойчивость и семья.



На портале National Geographic представлены фотографии Сванети и подробно рассказано о регионе.



«Далекая, но гостеприимная Сванети возвышается над пиками высотой 15 тысяч футов. Регион на северо-западе Грузии отличается средневековыми каменными башнями, которые служили жилищем и оборонительным строением одновременно. Эти замки — свидетельство той эпохи, когда сванские семьи доблестно сражались за сохранение своей земли в небольших селах. Одно из них — Ушгули, объявленное объектом Всемирного наследия. Ушгули — один из самых высоких населенных пунктов Европы.



Сванети, некогда известный своим беззаконием, теперь известен своим гостеприимством. Как говорит писатель-путешественник и фотограф Михал Гломбовский, застолья, тосты и напитки — часть повседневной жизни Сванети. Сванети отличается транскавказскими горными тропами. Это сеть пешеходных маршрутов, соединяющая Грузию, Армению и Азербайджан. У туристов популярны четырехдневные туры из Местии в Ушгули, где они также посещают самые высокие вершины», — пишет издание.