ЦИК Грузии утвердил спецсписки избирателей, находящихся в больницах и в изоляции

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила специальные списки избирателей, находящихся в лечебных учреждениях и в изоляци, сообщается на сайте ЦИК, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Ко второму туру мажоритарных выборов в спецсписке 4 095 избирателей. В этот список внесены и члены специальных групп, которые проведут голосование с помощью переносной урны, а также представители наблюдательских организаций, которые будут следить за процессом и в то же время принимать участие в голосовании.

Внесенные в список избиратели, находящиеся в изоляции, 20 ноября должны получить текстовое сообщении о том, что они примут участие во втором туре выборов с помощью переносной урны. Всего создано 80 спецучастков на которых будет 145 переносных урн.

ЦИК сообщает, что переносную урну для участия в выборах затребовали 2 360 граждан, которые находятся в изоляции. Из них 985 граждан удовлетворили критериям ЦИК и будут распределены согласно спецучасткам и адресам по тем мажоритарным округам, где проводится второй тур выборов.

«Специальные списки избирателей были утверждены согласно распоряжению ЦИК, и бюллетени будут напечатаны в соответствии с количеством указанных избирателей, которые до дня голосования будут доставлены во все специальные участки в масштабе Грузии», — поясняет ЦИК.

Находящиеся в изоляции избиратели могли позвонить в информационный центр и потребовать услугу переносной урны в период с 15 по 17 ноября. ЦИК отмечает, что проводил соответствующую информационную кампанию в социальной сети и СМИ.