ЕС разрешил экспорт корма для домашних животных из Грузии
Евросоюз положительно оценил систему государственного контроля Грузии и внес ее в список третьих стран, откуда разрешено завозить корм для домашних животных, сообщили «Новости-Грузия» в пресс-службе Национального агентства продовольствия, передает Trend.
Мероприятия, проведенные Национальным агентством продовольствия, были оценены специальной рабочей группой ЕС во время визита в Грузию.
В рамках законодательства были определены технические процедуры осуществления экспорта.
На рынок ЕС также разрешен экспорт грузинского меда (с 2016 года), европейского анчоуса Черного моря и продуктов животного происхождения непродовольственного значения.
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