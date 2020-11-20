ЕС разрешил экспорт корма для домашних животных из Грузии

Евросоюз положительно оценил систему государственного контроля Грузии и внес ее в список третьих стран, откуда разрешено завозить корм для домашних животных, сообщили «Новости-Грузия» в пресс-службе Национального агентства продовольствия, передает Trend.

Мероприятия, проведенные Национальным агентством продовольствия, были оценены специальной рабочей группой ЕС во время визита в Грузию.

В рамках законодательства были определены технические процедуры осуществления экспорта.

На рынок ЕС также разрешен экспорт грузинского меда (с 2016 года), европейского анчоуса Черного моря и продуктов животного происхождения непродовольственного значения.