Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Скончался 41 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 96 860 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 055 человек, с начала пандемии вылечились 77 932 пациента. Скончались 894.
В карантине в данное время находятся 2 226 человек, в стационарах – 5 879, в ковид-гостиницах – 3 411.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
Лента новостей
EY Азербайджан приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года» – крайний срок подачи заявок перенесен до 25 декабря 2020
Необъективная позиция Франции направлена против территориальной целостности Азербайджана - Сахиба Гафарова
Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава администрации президента Афганистана обсудили ход многопланового сотрудничества
В числе более 700 памятников культуры, разрушенных армянами за период оккупации, 11 памятников мирового значения - АН Азербайджана
Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора - академия наук
Армяне, уходя из освобожденных от оккупации районов Азербайджана, оставляют после себя руины - депутат
Каждый раз, предпринимая попытку наступления, армяне несли потери и отступали - раненый в боях офицер
Агентства ООН завершили миссию по оценке ущерба районов Азербайджана, пострадавших от конфликта (ФОТО)
В этом году к программе самозанятости в Азербайджане привлечены около 1600 человек с ограниченными возможностями
Доля рынка cтрахования ответственности работодателя в 2020 г. сократилась - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Освобождение Агдама – большое счастье для моей семьи. Мои братья воевали, племянник стал шехидом – Мансум Ибрагимов
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все"