Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Скончался 41 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 96 860 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 055 человек, с начала пандемии вылечились 77 932 пациента. Скончались 894.

В карантине в данное время находятся 2 226 человек, в стационарах – 5 879, в ковид-гостиницах – 3 411.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.