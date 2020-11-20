Все медучреждения Грузии обязали лечить инфицированных COVID-19 пациентов

Все медучреждения Грузии, которые не включены в процессе управления COVID-19, обязаны принимать и лечить инфицированных пациентов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это предусматривают дополнения, которые внесены в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года.

В частности, постановлением правительство обязывает медучреждение, если в нем окажется инфицированный пациент или зараженных сотрудник, не отправлять его в ковид-центры, а лечить на месте.

Согласно постановлению, любая клиника, в которой у лечащегося пациента или среди медперсонала выявят коронавирус, обязана лечить их на месте в изолированной среде, в условиях соблюдения строгих мер контроля. Такие пациенты не будут переадресовываться в ковид-клиники.

По последним данным в Грузии работают 40 термоцентров и 35 ковид-клиник.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составляет более 96 тысяч. Ежедневно оно увеличивается на более чем три тысячи новых случаев. Вылечены к этому времени 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.