За сутки в Грузии скончались 33 человека с COVID-19

За последние сутки в Грузии скончались 33 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По его словам, 17 человек скончались в клиниках Тбилиси, пять – в Аджарии, восемь – в Имеретии, один – в Квемо-Картли, один – в Самегрело и Земо-Сванети, один – в Мцхета-Мтианети.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 927. Самому молодому пациенту, который скончался из-за осложнений COVID-19 в Грузии, было всего 12 лет.

Дважды в стране фиксировались рекордные значения по числу смертей. В общей сложности 11 и 18 ноября умерли 90 пациентов с COVID-19 – по 45 человек за сутки.