В Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, 3 856 пациентов выздоровели
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 048 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 856 человек, умерли 49 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 104 732 случая заражения коронавирусом, из которых 85 639 выздоровели, 976 умерли.
В режиме карантина находятся 2 159 человек, в ковид-гостиницах - 6 189, в стационарах - 3 449 пациентов.
Вчера в Грузии было выявлено 3 824 новых случая коронавируса, выздоровел 3 851 пациент.
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