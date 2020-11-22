С сегодняшнего дня в Грузии вновь действует ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00
С сегодняшнего дня в Грузии вновь действует ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00. Временная отмена ограничения в предыдущие два дня была связана со вторым туром парламентских выборов в целях обеспечения беспрепятственного проведения избирательного процесса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией с 9 ноября в крупных городах страны - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти действует ограничение на передвижение как пешком, так и на транспорте с 22:00 до 05:00 часов.
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