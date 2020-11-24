Для населения Грузии вакцина от коронавируса будет бесплатной

Вакцина от коронавирусной инфекции, которую завезет правительство, будет бесплатной для населения, заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как только вакцина будет утверждена ВОЗ, она будет доступна для Грузии.

«Когда это будет - в феврале, марте, пока точно сказать не могу, пока не ВОЗ не утвердит на платформе «Ковакс» одну из этих трех или четырех вакцин. Параллельно мы работаем именно с этими производителями. То, что завезет государство, конечно, будет бесплатным для населения», - сказал Гамкрелидзе.

На первом этапе Грузия имеет право приобрести дозу, которой будет достаточно для вакцинации 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период. На данный момент Грузия с помощью Всемирного банка работает над процессом внедрения вакцины. Страна должна пройти соответствующие этапы. Грузия уже внесла первый взнос, и страна получит 1 миллион 400 тысяч доз вакцины, чтобы привить 700 тысяч человек.

Гамкрелидзе также коснулся темы тестирования на коронавирус. В Грузии с увеличением случаев распространения коронавируса все больше граждан жалуются на то, что не могут сделать тест, так как лаборатории не справляются с потоком желающих.

Главный эпидемиолог сообщил, что в стране откроется еще несколько частных лабораторий, где можно будет проводить тестирование.

Также, по его словам, Грузия приобрела «большой комбайн», с помощью которого можно делать около 1,5 тысячи тестов.

«Открывается несколько частных лабораторий, так что в ближайшие две-три недели можно будет делать в день еще 2-3 тысячи ПЦР-тестов дополнительно», - отметил Гамкрелидзе.