Давид Залкалиани поздравил Джерри Коннолли с избранием на пост президента ПА НАТО

Министр иностранных дел Грузии Дэвид Залкалиани поздравил Джерри Коннолли с избранием на пост президента Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Сердечные поздравления Джерри Коннолли с избранием на пост президента Парламентской ассамблеи НАТО.

Я с нетерпением жду возможности работать с вами над укреплением связей между НАТО и Грузией и решением вызовов с тем же духом, который сопровождал наши отношения во время вашего сопредседательства в «Доме Грузии — Кавказ», — написал Давид Залкалиани.

Джерри Коннолли был избран президентом Парламентской ассамблеи НАТО 23 ноября.