В Грузии сектор туризма будет полностью освобожден от налога на недвижимость

В течение 2021 года сектор туризма Грузии будет полностью освобожден от налога на имущество. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.



По ее словам, в 2021 году компании, работающие в сфере туризма, получат и другие налоговые льготы.



«Сектор туризма, который больше всего пострадал в этот сложный период, к 2021 году будет полностью освобожден от налога на недвижимость. Также следует отметить, что в рамках программы «Производи в Грузии» в этот период мы уже субсидировали банковские кредиты 2200 малым и средним семейным отелям. Мы приняли решение, что эта программа субсидирования процента банковского кредита расширяется и к ней добавятся рестораны, которым мы будем субсидировать процент банковского кредита в течение шести месяцев», — отметила Натия Турнава.