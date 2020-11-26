Правительство Грузии вводит новые ограничения до 1 февраля

Правительство Грузии приняло решение об ограничении экономической деятельности в стране на следующие два месяца, до 1 февраля, для превенции распространения коронавируса. План правительства озвучил сегодня на брифинге премьер-министр Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

С 28 ноября по 31 января прекращают работу магазины, рестораны, объекты питания, фитнес-центры и плавательные бассейны. Также прекращает работу общественный (автобусы, метро и маршрутки) и междугородний транспорт.

В правительстве считают, что введенные ограничения не являются полным локдауном. Подчеркивается, что «с учетом существующей в Грузии эпидемиологической ситуации координационный межведоственный совет под руководством премьер-министра принял решение об ужесточении и расширении действующих точечных ограничений».