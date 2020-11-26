С 28 ноября в Грузии запрещается выходить на улицу после 21:00

Согласно решению правительства Грузии, которое направлено на снижение мобильности граждан с целью превенции распространения коронавируса, с 28 ноября запрещается передвижение пешком или на автомобиле с 21:00, передает Trend со ссылкой "Новости-Грузия". До сих пор такое ограничение действовало с 22:00.

На первом этапе ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 будет действовать с 28 ноября по 23 декабря.

В период с 24 декабря до 15 января ограничение на передвижение после 21 часа будет действовать только на выходные дни.

Кроме того, ограничение на передвижение будет полностью снято в новогоднюю ночь — с 21:00 31 декабря до 05:00 1 января.

В период с 16 января до 31 января включительно ограничение на передвижение с 21:00 вновь будет задействовано ежедневно.