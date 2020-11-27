В Грузии инфицированы около 5000 медицинских работников

В Грузии около 5000 работников медицинской сферы инфицированы коронавирусом. Об этом журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Она сказал также, что сейчас проводятся дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, сколько врачей инфицировано.

«Медицинский персонал среди общего числа инфицированных пациентов составляет от 4500 до 5000 человек. Я имею в виду всех, кто работает в медицинских учреждениях. К сожалению, чаще всего медицинский персонал заражается в домашних условиях. Планируется углубленное изучение всего этого, и если у нас будет это исследование, мы обязательно поделимся с вами информацией. За весь период эпидемии подтверждено 100 тысяч случаев заражения медработников в медицинских учреждениях», - сказал Габуния.