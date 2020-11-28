В Грузии выявлено 4 472 новых случая коронавируса, 4 058 человек выздоровели
В Грузии за сутки выявлено 4 472 новых случая коронавируса, выздоровели 4 058 человек, умерли 34 пациента, передает Trend со ссылкой на 1TV.
С начала пандемии в стране подтверждено 127 942 случая заражения коронавирусом, из которых 106 328 человек выздоровели, 1 195 инфицированных скончались.
На карантине находится 2 076 человек, в больницах — 6 286 пациентов, в ковид-гостиницах — 3 844 человека.
Вчера в Грузии зарегистрировано 4 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 489 человек.
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