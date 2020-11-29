В Грузии зафиксировано 4 426 новых случаев коронавируса, 3 721 человек выздоровели
В Грузии за последние 24 часа выявлено 4 426 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 721 человек, умерли 35 пациентов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
С начала пандемии в стране зафиксировано 132 368 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 110 049 и умерли 1 230 инфицированных.
На карантине находится 2 033 человека, на самоизоляции - 54 464 человека, в больницах - 6 373, в ковид-гостиницах - 3 945 человек.
Вчера в Грузии было выявлено 4 472 новых случая коронавируса, 4 058 человек выздоровели.
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