В Грузии произошло землетрясение

По данным Центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы в 19:09 по тбилисскому времени, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился около Дманиси.

Мощность стихии, по предварительным данным, составила 3.0 (ML) магнитуды.