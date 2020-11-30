В Грузии произошло землетрясение
По данным Центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы в 19:09 по тбилисскому времени, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился около Дманиси.
Мощность стихии, по предварительным данным, составила 3.0 (ML) магнитуды.
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