Продажи новых автомобилей в Грузии сократились на 30-40%

В ситуации, когда число стран, в которые идет реэкспорт автомобилей из Грузии растет, внутри страны продажи сократились на 30-40%, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



По словам директора компании «Иберия бизнес-групп» Давида Гогорашвили, из-за пандемии и разного рода экономических ограничений могут усложниться процедуры регистрации автомобилей, что сократит даже те масштабы, которые имеются в настоящее время.



«Иберия бизнес-групп» представляет в Грузии интересы таких брендов, как «Ауди», «Фольскваген», «Шкода», «Киа», «Мицубиси», .



«В этом году рынок новых автомобилей в Грузии сократился на 30%. Это отразилось и на нас – продажи сократились на 25%, что в основном связано со спадом на розничном рынке. Пандемия и закрытие салонов и шоу-румов, переход на онлайн-продажи нам очень навредили. Сейчас мы ждали активизации в декабре, который традиционно является активным с точки зрения продаж, но если мы не сможем работать, то это время будет потеряно» - заявил он.



По его словам, сейчас приоритетом является сохранение сотрудников, но если все продолжится как сейчас, то компания вынуждена будет пойти на сокращения.



«Мы работаем в режиме онлайн-продаж, но если из-за ограничений будут проблемы с регистрация купленного автомобиля, то мы вообще не сможем ничего продать» - заявил Давид Гогоришвили.



В Hyundai auto Georgia заявили, что у них продажи сократились на 90%, исходя из этого компания воздерживается от привоза в Грузию новых моделей.



«У нас очень сильно сократились продажи. Автомобиль все-таки считается предметом роскоши, и если общая ситуация не изменится, то мы не рассчитываем, на улучшение ситуации конкретно у нас» - заявил директор компании Георгий Гиоргобиани.