Цены на хлеб в Грузии не вырастут

Председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе заявляет, что цены на хлеб не вырастут, потому что будет субсидирование, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



В разговоре со СМИ, он отметил, что без субсидий цена на хлеб выросла бы на 15-20 тетри.



«Ситуация сложнейшая, ситуация с лари и рост цен на пшеницу на глобальных рынках фокусируются на цены. Стоимость муки в хлебе в процентах довольно высока, основным сырьем для хлеба является мука, так что это головная боль и предмет для размышлений.



Хочу зафиксировать, что цены на хлеб не увеличатся, поскольку будет осуществляться субсидирование. Если бы не субсидирование, цена на хлеб выросла бы на 15-20 тетри.



Теперь я хочу рассказать вам, кто будет участвовать в субсидировании. В Грузии более 2500 производителей хлеба, включая индивидуальных предпринимателей, акционерные общества, ООО и т.д. Производителей много, но в основу были взяты производства, которые тратят одну тонну муки, так как выделена субсидия в размере 10 миллионов, эта сумма будет присуждена через тендер мельнице, которая будет поставлять муку.



Это относится к хлебу, который мы называем каменным хлебом, 0,500-граммовому белому, это самый массовый ассортимент, который потребляют наши покупатели», — заявил Малхаз Долидзе.



По его словам, производителей хлеба не коснется и рост цен на газ.



«Я еще раз говорю, что без субсидий, хлебная промышленность столкнулась с повышением цен примерно на 20 тетри. Что касается вопроса о повышении цен на коммерческий газ, мне вчера позвонили и сказали, что цена на природный газ будет 1,10 тетри, хотя эта цена не распространяется на производителей хлеба. Мне официально позвонил представитель Tbilisi Energy, который обслуживает нас, и сказал, что повышение цен на газ на нас не повлияет», — заявил Малхаз Дилидзе.