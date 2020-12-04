В Грузии упростили процедуру тестирования на COVID-19

По заявлению руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, для проведения быстрого теста на новый коронавирус отныне можно обращаться в амбулаторию самостоятельно. Наличие направления от семейного врача более не является обязательным, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Он отметил, что процедура проведения теста сильно упрощается, при наличии соответствующих симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле и др.), любой человек может немедленно обратиться в свою поликлинику или другие стационары, где ему проведут тестирование.

В случае положительного результата, желательна будет консультация семейного врача или надо будет действовать по памятке, которую пациент получит при тестировании.

Проводить тесты имеют право более 300 входящих в Программу всеобщего страхования медицинских учреждений. В каждом муниципалитете есть, как минимум, одно такое учреждение.

По новому протоколу, разработанному правительством, барьеры проведения тестирования максимально облегчаются. Число тестирований растет ежедневно. В течение следующих двух месяцев планируется провести 20-25 тысяч тестов, в том числе 10-12 тысяч PCR и тестов на антитела.