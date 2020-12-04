Уровень инфляции в Грузии не меняется третий месяц

Годовая инфляция (ноябрь 2020 года к ноябрю 2019 года) в Грузии составила 3,8%, при целевом показателе 3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Таким образом, уровень инфляции не меняется уже третий месяц подряд.

В ноябре, по сравнению с октябрем, уровень инфляции составил 0,9%. В октябре месячная инфляция составляла 0,8%.

По данным "Сакстата", за ноябрь больше всего цены снизились на образование на 0,1%. Больше всего цены выросли на продовольствие – 1,8%, на транспорт – 1,1% и на мебель – 0,8%.

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться – в январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, сентябре – уже 3,8%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Тем не менее в ноябре, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 6%, в том числе на фрукты снизились на 5,3%, а выросли на молоко, сыр и яйца – на 8%, подсолнечное масло – на 23,2%, кофе – на 7,6%, хлебопродукты 7,1%, мясо – 3,7%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 8,8%.

Национальный банк Грузии считает, что динамика инфляции в последние месяцы соответствует прогнозам регулятора.

"Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях, тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и будет близка к целевой инфляции (3%) в 2021 году", – говорится в заявлении Нацбанка.

В документе отмечается, что динамика снижения инфляции обусловлена ​​слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится и в будущие периоды. Кроме того, заслуживает внимания снижение внешнего спроса.