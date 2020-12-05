В Грузии от коронавируса умерли еще 37 пациентов

За последние 24 часа у нас 37 новых случаев смерти от коронавируса, - об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

По его же словам, всего же в стране от коронавируса скончались 1 462 человека.

«К сожалению, за последние 24 часа у нас 37 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 462 случая смерти от коронавируса», - заявил Сичинава.