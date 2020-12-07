В Грузии выявлен 2501 новый случай инфицирования коронавирусом
За последние 24 часа был выявлен 2501 новый подтвержденный случай вируса, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".
По его словам, за последние 24 часа было проведено 9 442 теста, из которых 4 360 — антигенами и 5 082 — ПЦР. На данном этапе есть 25 911 активных случаев инфицирования.
Также за прошлые сутки в Грузии от коронавируса умерли 36 пациентов, общее количество скончавшихся от коронавируса в стране — 1540.
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