В Грузии выявлено 4 734 новых случая коронавируса, 3 895 человек выздоровели

В Грузии выявлено 4 734 новых случая коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 3 895 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 38 пациентов.

Всего в Грузии выявлено 174 383 случая заражения коронавирусом, из них 145 287 выздоровели и 1 614 умерли.

На данный момент 1 126 граждан находятся в режиме карантина, 6900 — под наблюдением в стационаре и 3689 — в ковид-гостинице.