В Грузии в тяжелом состоянии 1074 инфицированных коронавирусом пациента

По информации, распространенной операционным штабом при межведомственном координационном совете, на данном этапе в тяжелом состоянии 1 074 инфицированных коронавирусом, отсюда на аппарате искусственного дыхания 439 лиц. Согласно этой информации, на дому лечатся 19 781 человек, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«На данном этапе 29 727 активных случаев. В больницах лечатся 6 869 человек, в том числе в Тбилиси – 2 956, в Аджарии - 881, в Имерети – 1 409. Тяжелых пациентов – 1 074, в том числе в Тбилиси – 500, в Аджарии – 149, в Имерети – 215. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 439 лиц, в том числе в Тбилиси – 220, в Аджарии – 51, в Имеретии – 55.

В ковид-гостиницах находятся 3 077 человек, в том числе в Тбилиси – 1 080, в Аджарии – 1 386, в Имеретии – 297. На дому лечатся 19 781 человек», - сказано в информации.