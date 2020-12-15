Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3837

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3837. Скончались 44 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 194 900 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3105 человек, с начала пандемии вылечились 164 786 пациентов. Скончались 1883.

В карантине в данное время находятся 969 человек, в стационарах - 6710, в ковид-гостиницах - 2734.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.