ЕС и ЮНИСЕФ запустили совместную инициативу по защите прав детей в Грузии

ЕС и Международный детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) недавно начали новый трехлетний проект по укреплению потенциала систем защиты детей и правосудия для защиты прав детей в Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

О запуске проекта было объявлено во время Недели прав человека. Проект будет поддерживать детей, помогая обеспечить их проживание в защищенной и заботливой семейной среде и лучший доступ к правосудию, доброжелательному по отношению к детям.

Проект направлен на поддержку правительства Грузии в реализации недавно принятого Кодекса прав ребенка, включая децентрализацию деятельности, чтобы способствовать более совершенным действиям по уважению и защите прав детей в общинах.

Проект «Укрепление систем и услуг по защите детей в Грузии» будет реализован ЮНИСЕФ в партнерстве с правительством Грузии и при финансовой поддержке ЕС в течение следующих трех лет. Его общий бюджет составляет более 2 миллионов евро.