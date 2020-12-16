В Грузии введение запрета на такси с правым рулем отложили еще на год

Грузия 16 декабря 2020 14:59 (UTC+04:00)
В Грузии введение запрета на такси с правым рулем отложили еще на год

Таксисты – обладатели лицензии категории "В" и автомобилей с правым рулем – смогут продолжить работу в Грузии до 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, решение было принято в связи с пандемией и вызванными ею экономическими проблемами. До сих пор ездить на автомобилях с правым рулем таксистам категории "В" разрешалось до 1 января 2021 года.

"Мы все хорошо понимаем сложную ситуацию, пандемию, экономические проблемы и хотим продлить это право на год. Водители автомобилей с правым рулем категории "B" получат возможность продолжить свою деятельность еще на год, до 2022 года. Я считаю, что это очень важно с точки зрения поддержки и помощи", – сказал на заседании городского правительства Каха Каладзе.

В 2018 году по инициативе Каладзе в Тбилиси началась реформа, направленная на то, чтобы сделать такси в городе более комфортными и безопасными. На первом этапе, таксистов обязали получить лицензию, а второй этап – это разделение с 1 октября 2019 года такси на две категории – "А" и "В".

У обладателей лицензий категории "А" значительные привилегии. Они могут размещать рекламу на машине, получили шашечки, а также бесплатно могут пользоваться специально выделенными для них местами на парковках.

Обладатели лицензии категории "В" работают на машинах любого цвета и с правым рулем, но у них нет права размещать какие-либо опознавательные знаки и забирать пассажиров с улицы. Эти таксисты вынуждены работать с компаниями такси.

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