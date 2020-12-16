Создается Межведомственная координационная комиссия по внедрению вакцинации от COVID-19 в Грузии

В Грузии создается Межведомственная координационная комиссия по внедрению вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано в «Законодательном вестнике», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Согласно постановлению, комиссию возглавит министр здравоохранения.

Согласно постановлению, задача комиссии разработать национальный план мероприятий по внедрению вакцинации от COVID-19 в тесном взаимодействии с Межведомственным координационным советом, а также при необходимости обновить его; Обеспечить координацию и мониторинг реализации Национального плана действий по вакцинации от COVID-19.

Комиссия уполномочена содействовать скоординированной деятельности государственных структур, международных организаций, профсоюзов по внедрению вакцины от COVID-19; Осуществлять коммуникацию с COVAX Facility через Национального координатора, координацию сбора финансовых ресурсов для внедрения вакцинации от COVID-19, приглашение экспертов, представителей парламента Грузии, административных органов, международных организаций и стран-партнеров Грузии с учетом потребностей комиссии.