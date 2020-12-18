Верховный совет Аджарии утвердил бюджет на 2021 год

В Грузии верховный совет Аджарии пятого созыва на пленарном заседании утвердил бюджет автономной республики на 2021 год в размере 328,5 миллиона лари, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно основному финансовому закону, представленному и. о. министра финансов Аджарии Джабой Путкарадзе, бюджет был сокращен на 10 миллионов по сравнению с прошлым годом. В то же время, по словам главы ведомства, в части прогнозных доходов бюджет увеличился на 6,4% по сравнению с 2020 годом – 326 474 тысячи лари.

"Основными приоритетами бюджета следующего года являются здравоохранение и социальная сфера. Несмотря на пандемию, продолжатся все крупные инфраструктурные проекты", – сказал Путкарадзе.

Согласно бюджету 2021 года будут продолжены проекты по газификации, водоснабжению, реализация второго этапа "Города мечты", строительство спортивной инфраструктуры (база тяжелой атлетики Чакви, спортивная школа в Кобулети).

Увеличивается бюджет Минздрава до 27 миллионов лари, который пойдет на реализацию социальных проектов и борьбу с коронавирусом.

Среди приоритетных направлений – развитие туристической инфраструктуры и создание новых туристических продуктов, для чего бюджет увеличен на один миллион лари.

Финансовые ресурсы (3 миллиона лари) предоставляются муниципалитетам для обеспечения граждан лекарствами.

Увеличивается финансирования инфраструктуры образования, строительства и восстановления школ, обеспечения транспортом школьников, живущих в высокогорных районах. Тысячи школьников, имеющих статус социально незащищенных, получат новые ноутбуки.