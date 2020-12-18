Известен состав нового правительства Грузии

Грузия 18 декабря 2020 21:19 (UTC+04:00)
Известен состав нового правительства Грузии

И.о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил состав нового правительства и правительственную программу парламенту десятого созыва. Информацию распространяет администрация правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

После признания полномочий нового законодательного органа 11 декабря, правительство Грузии ушло в отставку. Все министры сейчас являются исполняющими обязанности.

Больших перемен в Кабмине не ожидается. В новом правительстве будет только новый министр юстиции – Теа Цулукиани, которая возглавляла ведомство почти восемь лет, стала депутатом. На пост министра юстиции представлена кандидатура Гочи Лорткипанидзе — в прошлом заместитель Цулукиани.

Портфели распределились следующим образом:

министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Майя Цкитишвили;
министр юстиции Грузии– Гоча Лорткипанидзе;
министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава;
министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани;
министр финансов Грузии – Иване Мачавариани;
министр образования, науки, культуры и спорта Грузии – Михаил Чхенкели;
министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии– Леван Давиташвили.

Что касается правительственной программы, она называется «Для строительства европейского государства». Заявленные цели: преодоление вызванного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.

Исходя из указанных целей, правительство Грузии рассчитывает сосредоточить свои усилия по четырем направлениям:

1. Внешняя политика, безопасность, решение конфликтов и права человека
2. Экономическое развитие
3. Социальная политика и развитие человеческого капитала
4. Государственное управление

Теперь кабинет Гахария и правительственная программа должны поддержать как минимум 76 депутатов парламента. Обсуждения в комитетах и фракциях начнутся на следующей неделе.

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