Вакцины против коронавируса ожидают в Грузии в марте

По заявлению кандидата в министры здравоохранения Екатерины Тикарадзе, вакцины против коронавируса поступят в Грузию, предположительно, в марте, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщила журналистам Тикарадзе, ведутся работы в плане как изучения, так и усиления инфраструктуры, и страна будет готова к получению всех видов вакцин.

«Конкретная вакцина не определена, однако мы работаем по всем направлениям, чтобы в случае холодной цепи любой сложности у страны была возможность и она завезла любую вакцину. В связи с этим ведутся работы как по изучению, так и в процессе усиления инфраструктуры. Соответственно, страна будет готова получить все виды вакцин. Сегодня рынок, обещающий поставки вакцин, очень изменчивый. Исходя из этого, важно верно предоставить населению информацию, и мы предполагаем, что вакцины могут появиться в стране в конце марта», - сказала Тикарадзе.