Больше грузинских фермеров стали пользоваться госпрограммой агрострахования

За последний год площадь земельных участков, включенных в программу агрострахования, увеличилась на 31%, превысив 18 тысяч гектаров. Об этом сообщает Агентство развития сельского хозяйства Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По программе агрострахования выдано 17 532 полиса, а размер субсидии агентства превысил 8 миллионов лари (около 2,5 миллиона долларов).

«Программа агрострахования находится в процессе обновления и в большей степени приспособлена к интересам фермеров», — говорится в сообщении ведомства.

При поддержке государства фермеры могут застраховать сельскохозяйственные культуры на случай стихийных бедствий или непогоды (град, наводнения, ураганы и осенние заморозки для цитрусовых). Благодаря изменениями 2020 года, для многолетних насаждений госпрограмма страхования стала трехлетней.

С 2014 года и до сегодняшнего дня компенсации, выплаченные фермерам, превысили 44 миллиона лари (13,4 миллиона лари).

«Наличие страхования, как финансового инструмента – одно из необходимых условий устойчивого и долгосрочного развития сельского хозяйства», — отмечено в сообщении.