Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 824

Рекордно низкое число суточного показателя, начиная в сентября - число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 824. Скончались 46 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 209 462 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 227 человек, с начала пандемии вылечились 184 668 пациентов. Скончались 2 140.

В карантине в данное время находятся 489 человек, в стационарах - 6 654, в ковид-гостиницах - 1 913

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.