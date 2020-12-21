Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 824
Рекордно низкое число суточного показателя, начиная в сентября - число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 824. Скончались 46 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 209 462 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 227 человек, с начала пандемии вылечились 184 668 пациентов. Скончались 2 140.
В карантине в данное время находятся 489 человек, в стационарах - 6 654, в ковид-гостиницах - 1 913
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
Лента новостей
40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке
Помощь от Группы Компаний “Yeni Hayat” в размере 1 000 000 манатов в Фонд Гейдара Алиева на восстановление всех религиозных храмов, расположенных на освобожденных землях!
В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство
В Кыргызстане с начала года объем прибыли предприятий реального сектора экономики сократился более чем в 20 раз
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали кампанию в поддержку наших военнослужащих на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО)
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии
Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана