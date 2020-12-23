В 2021 году Минобороны Грузии закупит оперативные, разведывательные и боевые дроны

Кандидат в министры обороны Грузии Ираклий Гарибашвили представил оборонную часть новой правительственной программы, которая еще больше укрепит систему обороны и безопасность страны. Ираклий Гарибашвили рассказал о важных планах на следующий год, пеердает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«В 2021 году мы закупим оперативные, тактические беспилотные разведывательные и боевые дроны. Мы оснастим маневренные и артиллерийские подразделения современной разведывательной летательными аппаратами, будем развивать средства радиоэлектронного и разведывательного наблюдения», — заявил кандидат на пост министра обороны.

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили уделил особое внимание реализованным и планируемым мерам по модернизации средств ПВО и авиационного парка, что является частью долгосрочного десятилетнего плана восстановления Сил обороны.

По его словам, в следующем году возможности ПВО страны будут еще больше развиваться.

«В 2018 году завершился первый этап французского проекта, и мы получили радары воздушного наблюдения французского производства, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы «Мистраль-3». В 2021 году будет успешно завершена вторая фаза этого французского контракта. Как вы знаете, мы подписали соглашение с израильскими партнерами, которое позволит нам обновить и модернизировать зенитную систему «Рафаэль», — заявил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в следующем году планируется закупка современных переносных зенитно-ракетных комплексов.