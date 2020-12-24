Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок 11 млн лари

В Грузии завершилась госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Министерство по охране окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.

К программе помощи в реализации нестандартных яблок были подключены 14 компаний в регионах Шида Картли, Кахети и Самцхе-Джавахети.

Предприятия по переработке фруктов, участвующие в госпрограмме, приняли до 50 тысяч тонн нестандартных яблок, в результате фермеры заработали более 11 миллионов лари.

Уходящий год был рекордным по объему экспорта яблок в зарубежные страны. Всего, по последним странам, из Грузии было вывезено 6 739 тонн яблок на общую сумму в 2,9 миллиона долларов. Объем экспорта яблок за этот период в 14 раз превышает показатели за аналогичный период 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 2,5 миллиона долларов.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа по помощи в разбивке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.