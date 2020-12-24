Единовременную компенсацию от государства получили более 80 тысяч граждан Грузии

Единовременную помощь от государства в размере 300 лари уже получил 80 201 гражданин Грузии, потерявший работу из-за пандемии, последние данные публикует Агентство содействия трудоустройству на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным агентства, правительство начало выплату компенсаций в декабре. Сегодня компенсацию в 300 лари (меньше ста долларов) получат еще 8 520 граждан. Таким образом, к 24 декабря из бюджета на выплату компенсаций перечислено в общей сложности 26 616 300 лари (более 8,1 млн. долларов).

В агентстве напоминают, что срок подачи электронных заявок на получение компенсации истекает сегодня, 24 декабря. Проверить предоставленную информацию можно будет до 28 декабря.

В электронной базе службы доходов Минфина на сегодняшний день всего зарегистрировано 111 157 заявок. Ведомство призывает налогоплательщиков и представителей компаний своевременно предоставлять достоверную информацию для получения адресной социальной помощи.

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявило о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

По решению правительства, на одноразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.