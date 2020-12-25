Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 881
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 881, скончались 37 пациентов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 218 724 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 515 человек, с начала пандемии вылечились 196 220 пациентов. Скончались 2 313.
В карантине в данное время находятся 396 человек, в стационарах – 5 969, в ковид-отелях – 1 542. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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