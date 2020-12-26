Посольство Грузии в Израиле распространило информацию для граждан Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Согласно решению правительства Израиля, с 17:00 27 декабря текущего года страна перейдет на общий карантинный режим. Ограничительные меры будут действовать до 9 января 2021 года.

Будут закрыты: рестораны, кафе, торговые центры, гостиницы, частные пансионаты и туристические объекты.

Запрещается отдаляться от дома более чем на километр.

В общественных помещениях разрешено собираться не более десяти человек, а на открытом пространстве – не более двадцати.

Общественный транспорт будет ограничен на 50%.

Перемещение между городами и селами будет ограничено.

Можно будет воспользоваться услугой доставки на дом.

Государственные учреждения, не обеспечивающие прием граждан, прекратят работу.

Обратите на это внимание, крепкого зд