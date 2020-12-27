ВОЗ поможет Грузии в быстром получении ковидвакцины

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебреисусом, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Гениректор ВОЗ высоко оценил меры, предпринятые властями Грузии как на первом этапе превенции распространения вируса, так и во время второй волны распространения инфекции.

В ходе беседы стороны затронули тему начинающейся вакцинации в мире, и деятельности специальной комиссии, созданной по распоряжению премьер-министра Гахария, которая активно работает над вопросом оперативной поставки в страну вакцины против коронавируса. В очередной раз был сделан акцент на том, что, помимо платформы COVAX, Грузия ведёт активные переговоры с международными партнерами и производителями вакцин.

Генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросах, связанных с поставками вакцины, чтобы страна как можно скорее получила её первые дозы.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.