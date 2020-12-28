В Рустави открылась новая текстильная фабрика

В грузинском городе Рустави (около 30 км от Тбилиси) открылось новое предприятие — текстильная фабрика «Картли текстиль», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Под строительство фабрики компания «Аджара текстиль», основанная турецкими инвесторами, получила земельный участок с расположенными на нем строениями за символическую сумму — 1 лари (около 0,3 цента).

Компания осуществила инвестицию в размере 20 миллионов лари (6,5 миллиона долларов), из них 10 миллионов – это кредит, выданный в рамках государственной программы «Производи в Грузии».

Предприятие построили всего за пять месяцев. На данном этапе здесь работает 700 человек, а к концу следующего года количество сотрудников увеличится до четырех тысяч. 90% сотрудников текстильной фабрики — женщины.

На церемонии открытия фабрики выступили министр экономики Натия Турнава и премьер-министр Георгий Гахария.

«Все должны понимать, что наши подходы к бизнесу и инвесторам должны быть абсолютно новыми, разными, так как каждое рабочее место сегодня представляет большую ценность для страны, и не только новые, но и сохранение уже существующих рабочих мест является основной задачей правительства Грузии», — сказал Гахария.

«Это предприятие было реализовано с помощью государственной программы «Производи в Грузии». Земля была передана инвестору с обязательством инвестиций и трудоустройства, и мы видим, как эти обязательства успешно выполняются», — подчеркнула Турнава.