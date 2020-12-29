В Energo Pro Georgia назвали неизбежным повышение тарифа на электроэнергию

Значительное повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, сказано в заявлении компании Energo Pro Georgia, поставляющей электроэнергию в регионы Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Уже сейчас можно сделать вывод, что повышение потребительского тарифа, к сожалению, необходимо. Подчеркнем, что действующий тариф установлен с 1 января 2018 года сроком на 3 года. Действующий тариф, по объективным причинам, уже давно не может компенсировать резко возросшие затраты на покупку электроэнергии. Мы уже 10 месяцев находимся в тяжелом финансовом кризисе, нам пришлось отказаться от всех планов развития, значительно сократить инвестиционные проекты, усложнилось финансирование фонда оплаты труда», — заявляет генеральный директор энергораспределительной компании Михаил Боцвадзе.

В компании подчеркивают, что несмотря на существующие трудности, с помощью группы учредителей и банковского сектора Energo Pro Georgia сумела выполнить обязательства и сохранить всех сотрудников. Однако серьезное сокращение инвестиционных проектов отрицательно сказывается на качестве обслуживания и стабильности подачи электроэнергии

В компании подчеркивают, что если тариф не увеличится, то Energo Pro Georgia не сможет продолжить свою деятельность по обеспечению регионов страны электроэнергией.

«Теперь очередь за Комиссией по регулированию энергетики (Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии), мы возлагаем на них всю ответственность. За последнюю неделю мы ведем острую дискуссию по каждому параметру, который вызывает корректировку тарифов, существует много вопрос, по которым еще не удалось договориться. Мы хотим верить, что решение регулирующей комиссии будет сбалансированным и адекватным сложной ситуации, другого выхода просто нет, все ресурсы исчерпаны!» — заявляет гендиректор компании.

Решение об изменении потребительского тарифа на электроэнергию Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии должна была принять в начале прошлой недели. Однако из-за риска инфицирования коронавирусом нескольких сотрудников, которые находились в самоизоляции, заседание было решено перенести.

Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт.

Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 абонентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.