Экспорт мандаринов в этом году уже принес Грузии 14,8 миллиона долларов

С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 30,6 тысячи тонн мандаринов на сумму 14,8 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минсельхоз Грузии.

Экспорт мандаринов за указанный период увеличился на 13%, а его стоимость – на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Мандарины, произведенные в этом году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (17,3 тысячи тонн) и Украину (4,8 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществлялся также в Молдову, Словению и Казахстан.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается не очень большой урожай, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.